Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий ряду руководящих военнослужащих в системе министерства обороны.
В частности, звания генерал-лейтенант присвоены Фуаду Мамедову и Захиду Гусейнову.
Кроме этого, звания генерал-майор присвоено 6 полковникам: Гадиру Насибову, Расиму Бабаеву, Вугару Аливердиеву, Поладу Гашимову, Ильгару Лятифову и Махаммаду Гасанову.
Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте главы государства.