Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета.

В.Зеленский назначил себя главой этого совета.

Как сообщают украинские СМИ, согласно указу президента Украины, в Совет вместе с ним вошли 29 человек. 10 из них — представители правительства Украины. Остальные 19 — руководители международных компаний и финансовых организаций.

В состав Нацсовета включены, в частности, представители крупного бизнеса — президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Ахмет Акча, гендиректор компании Unilever NVАлан Джоуп, глава правления компании Metro AG Олаф Кох, глава правления и гендиректор Arcelor Mittal Limited Лакшми Миттал, глава Нацбанка Яков Смолий, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

Национальный инвестиционный совет занимается привлечением инвестиций в страну и госполитикой по улучшению инвестиционного климата. Совет был создан в 2016 году и сейчас является консультативным органом при Администрации президента.

Minval.az