Как сообщает Minval.az, автор серии статей про «нравы и бытие» кавказских женщин – некий Константин Дворецкий, сотрудник российского издания «Лента.ру», опубликовал очередной опус, в котором «детально разложил» по полочкам нравственность (и девственность заодно), а также «облико морале» азербайджанских женщин. Цитируем дословно, ибо из песни, как говорится, слов не выкинешь: «Обеспеченные дамы в крупных городах устраивают шумные вечеринки, где алкоголь течет рекой, не вылезают от косметологов и заводят молодых любовников под носом у мужа. Тем временем в деревнях по-прежнему сильны патриархальные традиции. Одна из них особенно крепка: под дверью спальни молодоженов собирается женсовет, который должен осмотреть простыню после первой брачной ночи», – пишет Дворецкий.

Отметим, что ранее этот же автор писал об армянках, но в более уважительной форме: «Героинями предыдущей статьи стали армянки. Они чтят традиции, стараются выходить замуж девственницами, слушаются мужа и его родственников, любят застолья, прекрасно готовят и следят за модой (оказывается!)».

Далее «исследование» К. Дворецкого, взявшего на себя тяжкий груз судить о целом народе по рассказам 4-5 персонажей (превалирующее большинство которых, кстати, проживает на территории России), продолжает развиваться по следующему сценарию: оказывается, женщины нашей страны делятся исключительно на 2 категории: «городские светские львицы» и «замученные труженицы», проживающие в районах. Так, согласно тексту «исследования», одна из персонажей К. Дворецкого, некая Медина (уроженка Баку), рассказывает автору: «Азербайджанское общество, несмотря на свою светскость, очень традиционное. Ты должна выйти замуж, потом твой долг — родить детей, стать хорошей хозяйкой. Но после этого богатые дамы облегченно вздыхают и начинают жить полной жизнью. Внешне они продолжают соблюдать все нормы и традиции, а на самом деле заводят молодых любовников и хвастаются ими друг перед другом. Но делают это, конечно, втихаря — муж ничего не должен знать. Чем сексуальнее и моложе партнер, тем больше завидуют подруги. Азербайджанские женщины, живущие в крупных городах, обожают тусоваться, спускают бешеные суммы денег на алкоголь, сигареты, дорогую одежду, содержание любовников и всевозможные косметические процедуры. Кстати, шалости шалостями, но азербайджанки очень заботятся о своих детях. Девочек, например, с раннего детства приучают ухаживать за собой», — заканчивает свой рассказ Медина (капля меда в бочку дегтя).

Далее следует очередное «откровение» автора, больше построенное на домыслах, нежели на точном и детальном исследовании нравственных норм азербайджанских женщин: «Так же, как и в Армении (!!!), в Азербайджане от девушек требуют хранить девственность до брака. В обществе особенно порицается совместное проживание пары до женитьбы. Многие хозяева квартир отказываются сдавать помещение неженатым парам. Разведенной женщине сложно вновь выйти замуж из-за того, что она «уже не девочка». Из-за этого в республике довольно популярна операция гименопластики — восстановления утраченной невинности», — пишет К. Дворецкий.

Справедливости ради отметим, что автор «исследования» касается в своей статье актуальных социальных вопросов, свойственных нашему обществу, к примеру, вопросам домашнего насилия. Но большую часть своего «исследования» К. Дворецкий посвятил описанию первой брачной ночи в нашей стране, «женсовету», «енгя» и простыни с доказательствами невинности невесты. Ну и вскользь упомянул об азербайджанском чае и церемонии свадеб.

Конечно же, нам, азербайджанкам – умницам, красавицам, прекрасным женам и отличным матерям – очень обидно читать о себе подобные вещи, тем более, что на самом деле автор «исследования», основываясь на голословных «фактах», наверняка мало думал о том, что своей публикацией грубо и цинично оскорбляет всех нас.

Но его реверанс в адрес армянок очевиден: и замуж девушками выходят, и прекрасные хозяйки, и замечательные матери, и за модой следят, и мужьям не изменяют – картина маслом!

Кроме того, автор утверждает, что якобы в 2015 году в США проводили опрос общественного мнения, согласно которому выяснили, что американцы считают армянских девушек самыми сексуальными в мире. И по словам К. Дворецкого, такой выбор не случаен, ибо (цитируем) «от природы армянки обладают соблазнительными формами, прекрасными густыми волосами. Местные мужчины шутят, что, несмотря на это, местные женщины славятся очень непреклонным характером, часто взбрыкивают, когда их выводят из себя. В порыве гнева они могут оказаться капризными, вспыльчивыми, упрямыми. При этом армянки очень начитанные, образованные и интеллигентные. Именно поэтому многим из них по всему миру удалось добиться нереальных высот в моде, культуре и медицине».

Но, как мы уже говорили, «исследования» К. Дворецкого основываются на показаниях нескольких персонажей (а возможно, и личным общением (возможно, даже слишком личным), а потому в его статье про армянских женщин не было ни слова о том, что древнейшая профессия в Армении процветает буйным цветом, и по откровению сотрудников армянской полиции (согласно январской публикации на портале Лента.ру) девочки (наверняка те самые, которые хранят девственность до брака?) стоят от 10 до 30 долларов. Кроме того, в армянском Парламенте уже поднимался вопрос о легализации проституции, так как эта профессия очень востребована и количество жриц любви растет ежегодно как снежный ком. Возможно, мужьям армянки не изменяют, но вот в проститутки идут очень даже охотно.

Уместно отметить, что статью про армянских проституток, размещенную на портале «Спутник Армения», комментировал бывший сотрудник армянского национального фонда СПИДа, заявивший журналистам о том, что многие армянки вынужденно идут на панель из-за тяжелых социальных условий. Но бывают и случаи, когда не обходится без «доброго» совета родителей. Нередко на панель девушек толкает вероломный возлюбленный, соблазнивший и бросивший девушку. Есть еще несколько причин: приводящих армянских девушек на панель: неумение отказать мужчине, поиски любви, насилие со стороны мужа, наркотики.

Кроме того, изданию давал комментарий бывший сотрудник полиции, работающий в отделе по борьбе с наркоманией и проституцией, отметивший, что в 90-е годы 95,6% девушек, занимающихся проституцией в Армении, были из России, Украины, Молдавии, Беларуси. Сегодня же картина совсем другая: практически все проститутки — армянки.

Но «исследователь» К. Дворецкий почему-то всего этого в упор не увидел. Или, может быть, его армянские персонажи, помогающие в «святом деле» описания нравственности и обычаев кавказских женщин, постарались обелить себя и своих товарок, дабы все пустили слезу умиления, читая о высоконравственности и безукоризненности армянских женщин? Но мы почему-то более уверены, что та же самая «Медина, уроженка Баку», тщательно полившая дымящимися помоями азербайджанских женщин, вовсе не является представительницей нашего народа.

Мы не хотим углубляться в дебри, тем более что и так уже достаточно сказано, но очень хочется отметить напоследок: в любой стране мира есть женщины, которых лупят мужья, женщины, наставляющие рога своим благоверным, есть те, кто любит клубную культуру, равно как и те, кто обожает свадьбы или посиделки в кругу близких. Все это очень личное, это жизнь, и потому в корне неправильно рассуждать о целом народе, ни разу не соизволив приехать в ту или иную страну, дабы лично ознакомиться с нравами, традициями, культурой (ну и бескультурьем заодно). Хотя мы почему-то более чем уверены, что этого «исследователя» в Азербайджан на пушечный выстрел после его публикации никто не пустит. Зато в Армении встретят с распростертыми объятиями.

Мы с нетерпением ждем, что же напишет «исследователь» К. Дворецкий про женщин Чечни и Дагестана (если, конечно же, решится). И подождем последствий, которые, мы уверены, не замедлят появиться.

Что же касается руководства портала Лента.ру, то не мешало бы редакторам более тщательно проводить выбор сотрудников и отбор публикаций.

Яна Мадатова

Minval.az