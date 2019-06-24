Азербайджан начнет экспорт солода в Израиль.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

«По приглашению портала Azexport Азербайджан посетили представители израильской компании F&C Licorice Group, которые провели встречи с одним из производителей солода в нашей стране», — отмечается в сообщении.

Согласно первичной договоренности, со следующего сезона азербайджанский поставщик экспортирует в Израиль 2,5-3 тыс. тонн солода.

Azexport отмечает, что ежегодно в Азербайджане производится 6-7 тыс. тонн солода с низким содержанием охратоксина «А». Продукция также экспортируется в Китай, Сингапур, Индию и Иран.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

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