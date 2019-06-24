Вечером 22 июня в Нижних Сергах (Свердловская область РФ), около клуба выпивший 40-летний местный житель поссорился с 49-летним азербайджанцем, вероятно, тоже нетрезвым.В ходе потасовки азербайджанец умер. По данным «Московского комсомолца», вскрытие показало, что у 120-килограммового мужчины не выдержало сердце.

Слухи об этом несчастном случае быстро распространились в соцсетях, приобретая националистическую окраску. В Нижние Серги из Екатеринбурга и соседних населенных пунктов якобы поехали азербайджанцы, среди местных жителей прозвучали призывы дать отпор приезжим. Местные также рассказывают о том, что азербайджанцы якобы вылавливают на улицах русских и избивают.

Генконсул Азербайджана на Урале Ильгар Искендеров заявил, что «если говорить о нашей позиции, то мы, безусловно, за мир среди всех многонациональных конфессий»: «В то, что азербайджанцы вылавливают русских парней на улице и избивают их, я, честно, не верю. Потому что русские парни всегда могли за себя постоять».

Между тем, стало известно, что в город для обеспечения безопасности направили ОМОН. По словам одного из местных жителей, какое-то время город был оцеплен – пускали только тех, у кого есть прописка. Однако в Росгвардии это опровергли, там сообщили, что въезд в город свободный, а силовики присутствуют для охраны общественного порядка.

В СУ СКР по Свердловской области подтверждают, что экспертиза установила причиной смерти сердечное заболевание, а какую-либо травму. По предварительным данным следователей, конфликт был бытовым. Идет проверка.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, оба участника конфликта ранее не судимы, потасовка, в ходе которой оба получили телесные повреждения, произошла на почве личной неприязни.

Minval.az