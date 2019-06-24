Для регулирования дорожного движения в Азербайджане будет внесено два новых знака.

Как сообщает Report, вносятся поправки в закон «О дорожном движении».

В дополнении №5 к закону предлагается внести линию разметки 1.25 в группу «Горизонтальной разметки» (сетчатая желтая дорожная разметка).

Очередное предложенное изменение – знак 5.53 «Постоянный поворот на право».

В предложенном проекте предусмотрены важные статьи для эффективной организации дорожного движения и надежного обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Minval.az