Повышение минимальных пенсий и зарплат, а также заметный рост в ряде сфер вынесут на повестку дня необходимость пересмотра стандартов прожиточного минимума и потребительской корзины.

Об этом, согласно информации Report, заявил заместитель министра труда и экономического развития Анар Алиев в эфире Общественного телевидения.

По словам А.Алиева, осуществляемые Президентом Азербайджана реформы в экономической и социальной сферах носят комплексный характер. Замминистра отметил, что правительство рассмотрит все вопросы, связанные с социальной защитой населения.

«В Азербайджане существует закон «О прожиточном минимуме». Согласно требованиям закона, стандарты прожиточного минимума, суммы минимальной зарплаты, пенсий и государственной социальной помощи связаны с уровнем прожиточного минимума. Последний, в свою очередь, ежегодно утверждается Милли Меджлисом», — заявил А.Алиев.

Он подчеркнул, что по действующему законодательству, состав потребительской корзины пересматривается каждые три года при участии представителей государственных органов.

«В этом вопросе за основу берутся два параметра. Во-первых, состав корзины, т.е. удовлетворение входящими в неё продуктами физических потребностей человека. Во-вторых, определение стоимости входящих в корзину продуктов. Разумеется, в правительстве ведётся работа в данном направлении. В случае возникновения необходимости, уровень прожиточного минимума и стоимость потребительской корзины будут пересмотрены», — заключил А.Алиев.

Minval.az