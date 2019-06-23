Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как с помощью книг в СССР гражданам врали про жизнь людей за пределами совка. Как вы уже наверное знаете, на постоянной основе таким враньем занималась советская телевизионная пропаганда — но это было так сказать вранье ситуативное, которое просто создавало нужный фон. Помимо телевизионных передач, нужно было еще что-то более основательное — и вот тут на помощь приходили книги, пишет в ЖЖ блогер Максим Мирович.

Чтобы понять глубину советского книжного вранья, нужно знать вот что — советский книжный рынок был целиком монополизирован государством и был поставлен ему на службу — никаких частных издательств в совке не было, никакого плюрализма мнений в литературе не допускалось — книги и журналы «крепили стержень советского человека», всячески подготавливая его к роли пассивного и бессловестного раба совковой системы.

В книгах и журналах постоянно рассказывали о том, как хорошо и «более лучше других» мы живем, подсовывая под нос читателям цифры самой честной советской статистики, которая наглядно показывала — что в 1812-м году в городе Орске не было ни одного автомобиля, а сегодня благодаря советской власти есть аж 14 штук! Были еще рассказы про лучшие в мире советские спутники, о самом вкусном и полезном в мире советском хлебе, а еще такие книги и журналы занимались постоянным враньем про жизнь в других странах — где все люди страдают под гнетом хунты и мечтают о коммунизме. Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в совке врали людям про жизнь в других странах.

Создание советского человека

Для начала еще раз более подробно остановлюсь на том, для чего именно это делалось. Советский строй представлял собой замкнутую систему — власть в стране в 1917-м году захватила кучка политических авантюристов, проходимцев и просто бандитов (тот же Сталин в молодые годы грабил поезда), которая полностью монополизировала всю власть в стране. Партия в стране существовала только одна — Компартия СССР, причем само слово «партия» в этом случае является абсурдным, так как «партия» переводится как «часть» — имеется в виду «часть парламента» — в СССР же никакого парламента не было, а одна «партия» захватила все. Слово «банда», кстати, здесь подошло бы лучше — «ведущая роль Коммунистической Банды Советского Союза в деле построения советского общества».

Далее эта Коммунистическая Банда начала делать все, чтобы оставаться у власти максимально долго — несогласных ссылали в ГУЛАГ или расстреливали, любая политическая деятельность или активизм в стране были запрещены, а для закрепления такого положения в стране в режиме 24/7 действовала советская пропаганда.

Большевики не могли не понимать, что люди так или иначе будут сравнивать свою жизнь и жизнь людей в других странах — и поэтому на телевидении, радио и в печати постоянно рассказывали о том, как плохо живется людям на Западе, разбавляя эти россказни всякими байками о том, как плохо и несчастно жили люди в царские времена — для этого находились всяческие малоизвестные иностранные и русские авторы и печатались тиражами в десятки и сотни тысяч, а иногда и в миллион экземпляров. Кстати, лично я, в отличие от многих фанатов совка, знаю обо всем этом не понаслышке и читал в детстве всю эту муру.

Вранье про жизнь в царской России

Царская Россия была тоже «другой страной» по отношению к СССР — и про жизнь там тоже рассказывали всякие ужасы. Мол, народ там жил очень плохо и бедно — выдавая в виде «историй про народ» жизнеописание каких-то бомжей и алкоголиков. Такой книжкой стала например книга Свирского «Рыжик» — написана она кстати довольно неплохо, а повествуется в ней про жизнь в конце XIX века мальчика, выходца из городской бедноты. Что интересно — сам Свирский не скрывал, что описывал жизнь городского дна — бомжей, воров и алкоголиков, которые не хотели что-то менять в своей жизни и жить как-то иначе. В советские годы редакторы выбросили из текста Свирского эти куски, оставив только «идеологически верный» текст.

В совковых изданиях «Рыжика» большевики все перевирали, ставили все с ног на голову и в предисловиях рассказывали истории, что вот мол посмотрите, как плохо жил народ при царе, но сейчас-то другое дело! Никто не говорил о том, что на самом деле до 1917 года крестьяне и рабочие имели намного больше прав и свобод и в целом жили намного комфортнее, чем при совке — не было трудового рабства, не было бесплатной работы за «трудодни», люди жили в лучших условиях и имели право свободно менять работу (чего их лишили при Сталине).

Если подвести итог этому разделу — то из всей литературы, написанной до 1917 года, большевики оставили только книги, которые описывают жизнь всяких бомжей и люмпенов — пытаясь выдать их за «трудную жизнь народа до Революции». Этот миф всячески поддерживался и подпитывался все годы существования СССР.

Вранье про жизнь за границей

Время от времени советские люди пытались посматривать на страны Запада — и чтобы удержаться у власти, большевики были вынуждены всячески врать о том, как плохо и бедно живут там люди «под гнетом капитализьма». Советские книгоиздательства отыскивали и издавали книги западных авторов — такие, например, как «Маленький Оборвыш» Джеймса Гринвуда или «Без семьи» Гектора Мало — и с упоением печатали эти истории про малолетних странствующих бомжей.

Никто советским гражданам не рассказывал — что во-первых, эти книги были написаны очень давно (часто за сотню лет до их переиздания в СССР), а во-вторых — описывают не жизнь собственно народа, а жизнь его низших, маргинально-люмпенизированных слоев, которые не хотят работать, а хотят пить, гулять и жить за чужой счет. Наоборот, в предисловиях всячески подчеркивалось, что и сейчас вот именно так живут люди при капитализме — вынуждены побираться и бомжевать — чтобы у советского человека не дай бог не закралась мысль о том, что люди за границей живут лучше, чем он.

После закрытия такой книжки советский человек должен был осмотреться вокруг со слезами счастья и благодарности советским вождям и родной Коммунистчиеской Партии — сказав ей спасибо за такую прекрасную жизнь. Для создания такого эффекта большевики писали всякие совковые «послесловия» и «предисловия», а также бесцеремонно вторгались в авторские тексты — к примеру, у совкового издания того же «Маленького Оборвыша» большевики сделали вообще другую концовку — у Гринвуда главный герой уезжает в Австралию и находит там счастье, а в совковом говнопереиздании идет гордо работать на завод.

Отдельной и с каким-то особым остервенением совки врали про США — когда уже нечего было выдумать про реальную жизнь там — цеплялись к чисто внешним атрибутам успешной жизни — как например в рассказе «Способный секретарь». Там улыбчивость и позитивный настрой американцев подается как невероятное зло — в конце рассказа читателям раскрывается страшная тайна, что улыбчивый молодой секретарь на самом деле был роботом. Настоящий советский человек должен, как известно, иметь вечно недовольное, хмурое, но при этом одновременно как бы напуганное и злое лицо (которое в СССР именовалось «героическим»), плохие зубы, которые стыдно показать в улыбке и вообще быть забитым и привлекать поменьше внимания.

Вместо эпилога

Листал я сегодня эти совковые книжки, читал все эти предисловия и понял, что СССР (точно так же, как и гитлеровский Рейх) с самого начала был обречен на провал — система, построенная на лжи, может существовать долго, но не вечно. Со временем ошибки накапливаются, одна ложь наслаивается на другую, люди все ярче видят ложь и несправедливость — и системе приходит конец. Собственно, как это и произошло с СССР.

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