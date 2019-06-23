Министр экономики Шахин Мустафаев предложил китайской компании «Huawei» реализацию новых проектов в Азербайджане, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«В Азербайджане созданы благоприятные условия для развития бизнеса, в стране действуют промпарки и парки высоких технологий. Мы приглашаем компанию «Huawei» к сотрудничеству с Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства с целью налаживания деловых связей в сфере ИКТ», — сказал Мустафаев на встрече с вице-президентом «Huawei» Хоу Тао, говорится в сообщении.

Министр отметил наличие широких возможностей экономического сотрудничества между Баку и Пекином, в том числе, в сферах транзитных перевозок, логистики, торговли, инвестиций, ИКТ, туризма.

«Доля торгового оборота Пекина по Южному Кавказу с Баку составляет 43%. В Китае действуют торговое представительство, торговые и винные дома Азербайджана», — сказал Мустафаев, отметив важную роль Азербайджано-Китайской МПК в расширении двусторонних связей.

Хоу Тао, в свою очередь, отметил, что «Huawei» сотрудничает с более чем 170 государствами, подчеркнул интерес компании к расширению сотрудничества с Азербайджаном.

«Huawei» с 2002 года участвует в реализации различных проектов в Азербайджане», — отметил вице-президент компании.

Minval.az