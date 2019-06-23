В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается солнечная погода, утром местами возможен туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем — 32-36 градусов тепла, в Баку ночью — 23-25, днем — 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью — 55-65, днем — 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северный ветер днем также сменится северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 24-25 градуса.

24 июня на Абшеронском полуострове днем будет дискомфортный теплый воздух, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az