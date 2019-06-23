Известный тебризский футбольный клуб «Трактор Сази» объявил о том, что сменил название. Как сообщает Minval.az, отныне клуб будет называться FC Tractor Azerbaijan.

«Название нашего клуба сменилось. Как вы знаете, «Трактор Сази» был основан в 1970 году при поддержке фабрики «Трактор», поэтому наш клуб и носил название «Трактор Сази». После определенного периода и развития нашего клуба, больше нет нужды использовать персидское слово «Сази» в названии нашего клуба и мы отказались от него», — говорится на странице клуба в Facebook.

«Трактор Азербайджан» — это больше чем футбольный клуб. Каждый матч для болельщиков клуба — это возможность выразить любовь к Азербайджану: десятки тысяч азербайджанцев, несмотря на запреты иранских властей, скандируют лозунги «Карабах наш и будет нашим», поднимают флаг Азербайджана.

Minval.az