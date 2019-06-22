Российский журналист Максим Шевченко опубликовал в Facebook пост о событиях в Грузии. «Минвал» публикует его без изменений:

По внутренним причинам грузинских событий все ясно — политическая элита (властная и оппозиционная) осточертела народу Грузии настолько, что хаос является лучшим ответом на спазм национального унижения в лице несчастного и ничего плохого не подразумевавшего депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова, усевшегося, куда указали.

Простота хуже воровства — это именно тот самый случай.

Бидзина Иванишвили, который в Грузии царь и бог, поскольку купил и содержит правящую грузинскую элиту, теряет контроль над страной, ещё недавно казавшийся почти абсолютным.

Российская власть привыкла презирать народы, считая их неудачниками, по сравнению с разными олигархами и начальниками.

Поэтому и то, что для народов значимо (вера, история, исконная земля и т.п.) для российской власти просто этнографические чудачества маленьких людишек.

Бидзина удобен Москве не потому, что он пророссийский, а потому, что он олигарх и, стало быть, свой.

Как Порошенко, Коломойский, Ахметов и так далее…

Со «своими» есть «терки», «темы», но они понятны и признаны равными.

Народы, по мнению Кремля, это просто электорат и потребители с причудами.

Но кто стоит за утратой Бидзиной контроля?

Кто дерзает оспаривать его могущество? Саакашвили?

На данном этапе политики этот человек для Грузии практически никто.

Причины возникновения конфликта внутренние, а вот причины эскалации конфликта — внешние.

И они лежат в области геополитики.

Американцы готовятся к войне против Ирана.

Эта война неизбежна.

И будет она после или на фоне американских президентских выборов.

Но сейчас США к войне не готовы. Ударная группировка для атаки столь могучей страны как Иран не создана. И создать ее непросто.

Саудия ведёт тяжёлую войну с проиранскими силами в Йемене и с ужасом понимает, что, подключись иранцы к этой войне напрямую, — Эр-Рияду вряд ли что-нибудь светит.

Турция вообще воевать за американские и саудовские интересы не собирается и предоставлять свою территорию американцам не будет.

По крайней мере, пока Эрдоган жив и у власти.

Азербайджан на войну с Ираном не подпишется ни за что.

Армения тоже. Достаточно, что граница с Ираном взята под контроль американцами.

Пакистан и Афганистан будут источниками террористических атак на Иран, но не базой для ударных авиагруппировок.

Остаётся Грузия — ее аэродромы идеальны для нанесения авиаударов по Тегерану, Табризу, Исфахану, каспийским нефтяным и газовым месторождениям.

Авианосцами из Персидского залива тут не отделаешься.

Тем более, что иранцы продемонстрировали уязвимость морской группировки и готовность бить по нефтяным коммуникациям Запада в Заливе.

Грузия является ключевым фактором для войны против Ирана.

Сейчас американцы давят на Бидзину, ставя его перед выбором: судьба Шеварднадзе или принятие полного американского протектората.

Он понимает важность момента: именно этим вызвана жёсткость по отношению к митингующим на улицах Тбилиси.

Это его сигнал американцам, что он уверен в себе и просто так не уступит.

Но сломают его по-любому.

Ведь его позиция в диалоге с Вашингтоном — это позиция торговца. И приемлемое предложение его устроит.

Россия полностью выведена из грузинской политической игры.

Это результат высокомерия, чванства и шовинизма Москвы.

А предложение американцев, скорее всего, будет следующим:

новые выборы, в которых списки «мечтателей» и «националов» заполняются в посольстве США верной агентурой.

После этого парламент принимает решение о вводе американских войск на территорию Грузии для защиты от «агрессии России».

Войска вводятся — удары по Ирану становятся реальностью. Как и иранский ответ. Грузию-то не жалко!

У Москвы остаётся только один вариант игры — война и вторжение.

Но это тупик, из которого уже не будет выхода.

Думал ли тихий номенклатурный православный коммунист Гаврилов, что такова цена одного стула?

Minval.az