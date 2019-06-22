Российский журналист Максим Шевченко опубликовал в Facebook пост о событиях в Грузии. «Минвал» публикует его без изменений:
По внутренним причинам грузинских событий все ясно — политическая элита (властная и оппозиционная) осточертела народу Грузии настолько, что хаос является лучшим ответом на спазм национального унижения в лице несчастного и ничего плохого не подразумевавшего депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова, усевшегося, куда указали.
Простота хуже воровства — это именно тот самый случай.
Бидзина Иванишвили, который в Грузии царь и бог, поскольку купил и содержит правящую грузинскую элиту, теряет контроль над страной, ещё недавно казавшийся почти абсолютным.
Российская власть привыкла презирать народы, считая их неудачниками, по сравнению с разными олигархами и начальниками.
Поэтому и то, что для народов значимо (вера, история, исконная земля и т.п.) для российской власти просто этнографические чудачества маленьких людишек.
Бидзина удобен Москве не потому, что он пророссийский, а потому, что он олигарх и, стало быть, свой.
Как Порошенко, Коломойский, Ахметов и так далее…
Со «своими» есть «терки», «темы», но они понятны и признаны равными.
Народы, по мнению Кремля, это просто электорат и потребители с причудами.
Но кто стоит за утратой Бидзиной контроля?
Кто дерзает оспаривать его могущество? Саакашвили?
На данном этапе политики этот человек для Грузии практически никто.
Причины возникновения конфликта внутренние, а вот причины эскалации конфликта — внешние.
И они лежат в области геополитики.
Американцы готовятся к войне против Ирана.
Эта война неизбежна.
И будет она после или на фоне американских президентских выборов.
Но сейчас США к войне не готовы. Ударная группировка для атаки столь могучей страны как Иран не создана. И создать ее непросто.
Саудия ведёт тяжёлую войну с проиранскими силами в Йемене и с ужасом понимает, что, подключись иранцы к этой войне напрямую, — Эр-Рияду вряд ли что-нибудь светит.
Турция вообще воевать за американские и саудовские интересы не собирается и предоставлять свою территорию американцам не будет.
По крайней мере, пока Эрдоган жив и у власти.
Азербайджан на войну с Ираном не подпишется ни за что.
Армения тоже. Достаточно, что граница с Ираном взята под контроль американцами.
Пакистан и Афганистан будут источниками террористических атак на Иран, но не базой для ударных авиагруппировок.
Остаётся Грузия — ее аэродромы идеальны для нанесения авиаударов по Тегерану, Табризу, Исфахану, каспийским нефтяным и газовым месторождениям.
Авианосцами из Персидского залива тут не отделаешься.
Тем более, что иранцы продемонстрировали уязвимость морской группировки и готовность бить по нефтяным коммуникациям Запада в Заливе.
Грузия является ключевым фактором для войны против Ирана.
Сейчас американцы давят на Бидзину, ставя его перед выбором: судьба Шеварднадзе или принятие полного американского протектората.
Он понимает важность момента: именно этим вызвана жёсткость по отношению к митингующим на улицах Тбилиси.
Это его сигнал американцам, что он уверен в себе и просто так не уступит.
Но сломают его по-любому.
Ведь его позиция в диалоге с Вашингтоном — это позиция торговца. И приемлемое предложение его устроит.
Россия полностью выведена из грузинской политической игры.
Это результат высокомерия, чванства и шовинизма Москвы.
А предложение американцев, скорее всего, будет следующим:
новые выборы, в которых списки «мечтателей» и «националов» заполняются в посольстве США верной агентурой.
После этого парламент принимает решение о вводе американских войск на территорию Грузии для защиты от «агрессии России».
Войска вводятся — удары по Ирану становятся реальностью. Как и иранский ответ. Грузию-то не жалко!
У Москвы остаётся только один вариант игры — война и вторжение.
Но это тупик, из которого уже не будет выхода.
Думал ли тихий номенклатурный православный коммунист Гаврилов, что такова цена одного стула?