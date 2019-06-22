Для россиян этим летом главными альтернативными направлениями на Кавказе станут Армения и Азербайджан, вместо Грузии.

Об этом сообщила в интервью телеграм-каналу Sputnik глава Ростуризма Зарина Догузова.

На фоне беспорядков в Тбилиси, приведших к антироссийским настроениям, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перелеты с российской территории на грузинскую.

По словам Догузовой, турпоток из России в Грузию сократится на 60-70%.

Желающим покинуть страну досрочно будет предоставлена такая возможность. Догузова уточнила, что самостоятельные туристы сами принимают решение о том, покидать страну или оставаться.

Minval.az