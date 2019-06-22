17-22 июня в городе Осуиго штата Нью-Йорк под попечительством Нью-Йоркского государственного университета проведена 9-я «Олимпиада Гениев» (Genius Olympiads).

Как сообщает 1news.az, на олимпиаде, в которой принимали участие 1500 школьников из 73 стран мира, принимались письменные работы по естественным наукам, бизнесу, искусству, робототехнике и креативным способностям.

Азербайджан на олимпиаде представили два школьника — Ибрагим Багиров и Алескер Садигов. Наши школьники принимали участие в состязании в категории «Естественные науки», на которую было представлено 420 проектов.

Проект азербайджанских школьников, разработанный в сотрудничестве с Институтом нефтехимических процессов — «EkoDizel- Nano – эмульсированный дизель» получил максимальные баллы от жюри и золотую медаль за первое место. Азербайджанские школьники Ибрагим Багиров и Алескер Садигов возвысили азербайджанский флаг.

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