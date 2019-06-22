«Несколько дней, как на некоторых сайтах и социальных сетях распространяется ложная и необоснованная информация в связи с деятельностью министерства оборонной промышленности. Сообщаем, что в соответствии с первой частью указа Президента Азербайджана «О создании Открытого акционерного общества «Azersilah»» № 466 от 14 января 2019 года на базе министерства оборонной промышленности было создано ОАО «Azersilah»». Об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана.

«В то же время в пятой части того же указа было отмечено, что министерство оборонной промышленности продолжает свою работу до тех пор, пока Общество пройдет государственную регистрацию в порядке, установленном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц». Учитывая перечисленное, то есть, то, что ОАО «Azersilah» до сих пор не прошло государственную регистрацию и отмену указа Президента Азербайджана № 466 от 14 января 2019 года, министерство оборонной промышленности не считается упраздненным, и продолжает свою работу», — говорится в сообщении.

Minval.az