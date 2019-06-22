23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Утром местами будет слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 31-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65%, днем — 30-35%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах возможны дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем –34-39 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

Minval.az