Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

» Реджеп Тайип Эрдоган 21 июня позвонил Ильхаму Алиеву. В рамках беседы президенты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств также выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения будут и успешно развиваться и в будущем.

Minval.az