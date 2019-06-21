Экс-глава МВД Азербайджана Рамиль Усубов рад, что его преемником на посту министра внутренних дел стал Вилаят Эйвазов.

«Верю, что под руководством министра внутренних дел Вилаята Эйвазова вы будете доблестно служить родному Азербайджану, твердо стоять на защите стабильности и охраняемых законом прав и свобод наших граждан», — отмечается в обращении Усубова личному составу органов внутренних дел Азербайджана, которое опубликовало агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Усубов также выразил готовность «оправдать высокое доверие президента Ильхама Алиева», назначившего его секретарем Совета безопасности при президенте Азербайджана.

Президент Азербайджана 20 июня подписал распоряжения, в рамках которых с должности главы МВД был освобожден Рамиль Усубов, занимавший данный пост 25 лет. На посту министра его заменил Вилаят Эйвазов, занимавший должность первого заместителя главы МВД.

Minval.az