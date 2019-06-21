С января по май 2019 года в Азербайджан приехало 1094,8 тысячи иностранных туристов и лиц без гражданства из 108 стран мира, или на 3,7 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Trend.

В том числе, 28,5 процентов составили граждане России, 26 процентов – Грузии, 10,9 процентов – Турции, 7,7 процентов – Ирана, три процента – ОАЭ, по 1,9 процентов – Украины и Индии, по 1,6 процентов – Великобритании и Туркменистана, по 1,2 процента – Пакистана и Ирака, 14, 4 процента — граждане других стран, 0,1 процент — лица без гражданства.

69,1 процент приехавших составили мужчины, 30,9 процентов – женщины.

Среди приехавших за указанный период в 1,9 раза наблюдался рост среди граждан Туркменистана, в 1,8 раза – Египта и Китая, в 1,7 раза – Индии и Саудовской Аравии, на 42,3 процента – Великобритании, на 31,4 процента – Южной Кореи, на 30,1 процент – Японии, на 28 процентов – Германии, на 27,7 процентов – Канады, на 23,4 процента – Польши и на 22,7 процентов среди граждан Грузии.

С января по май этого года из стран-членов ЕС приехало 54,4 тысяч человек (на 27,8 процентов больше), из стран СНГ – 380, 8 тысячи (на 3,6 процента больше).

60,4 процента иностранцев и лиц без гражданства приехали в Азербайджан железнодорожным и автомобильным транспортом, 38,8 процента – воздушным, 0,8 процента — водным.

В этот период число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, выросло на 25,5 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 2065,9 тысячи человек.

39,5 процента азербайджанцев выезжали в Иран, 27 процентов – в Грузию, 18,3 процента – в Россию, 9,8 процента – в Турцию, 5,4 процента – в другие страны.

При этом, 66,4 процента составили мужчины, а 33,6 процента – женщины.

Число выехавших в Иран граждан Азербайджана выросло на 73,6 процента, в Грузию – на 10,6 процента, в Россию – на 5,6 процента, в Турцию – на 0,1 процента.

За указанный период 83,8 процентов граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 15,4 процента – воздушным, 0,8 процентов – водным транспортом.

Minval.az