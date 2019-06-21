Повышена заработная плата председателя Верховного Суда.
Как сообщает АПА, в законопроект «О судах и судьях» вносится изменение.
Согласно изменению в статью 106 (материальное обеспечение судей), председателю Верховного Суда будет предоставлено месячное денежное обеспечение в размере месячного должностного оклада председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
До этого размер заработной платы председателя Верховного Суда составлял 2280 манатов.
В настоящее время размер месячного должностного оклада председателя ММ составляет 3712 манатов.