Премьер-министр страны–сателлита выступил с очередным провокационным заявлением, теперь уже сразу после встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Напомним, накануне предстоящей в США встречи дипломатов армянский премьер в истерике заявил, что «война с Азербайджаном может начаться в любой момент».

«Всех врагов Армении, будь то внешних или внутренних, ждет безоговорочное и однозначное поражение», – заявил Пашинян на праздновании 27-летия полицейских войск страны-агрессора.

Он заметил, что уже год войска полиции проводят боевое дежурство на армяно-азербайджанской границе. По его словам, привлечение полицейских войск в деле защиты родины имеет определенный посыл и отражает позицию властей и по внутренним вопросам.

«Пусть никто не думает, что мы будем робкими или у нас не хватит воли в вопросах защиты конституционного строя, прав граждан, суверенитета страны и демократии. Наша рука не дрогнет и воля не пошатнется в ситуациях, когда необходимо будет искоренить пропаганду насилия», – важно сказал Пашинян.

По его словам, власть придерживается аналогичной позиции относительно защиты внешних границ, безопасности Армении и сепаратистской «НКР».

«Мы выступаем за длительный и стабильный мир в регионе, но если будут силы, которые расценят нашу позицию, как проявление слабости, то они получат достойный отпор. Всех наших врагов, будь то внешних, или внутренних, ждет безоговорочное и однозначное поражение», – заключил премьер страны-сателлита.

Minval.az