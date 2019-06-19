Премьер-министр страны-сателлита Армении Никол Пашинян заявил, что война в Карабахе не закончилась, и активные боевые действия могут начаться в любой момент. Данное заявление армянский премьер сделал накануне предстоящей в Вашингтоне встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

«Для меня очевидно, что Азербайджан попросту хочет использовать те же инструменты, которые он применял долгое время. Попытаться вывести процесс урегулирования из конструктивного переговорного русла. Армения должна противодействовать этим попыткам», — важно заявил он. Его слова приводит «Спутник».

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Он считает, что «Армения должна постоянно повышать уровень готовность своих вооруженных сил».

«Ни Армения, ни Нагорный Карабах не хотят войны, но никто не может запугать их угрозой войны, и это важно понять», — заявил премьер страны-агрессора.

Minval.az