В Совете Федерации рекомендовали российским туристам пока воздержаться от поездок в Грузию.
«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стала одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — сказал РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он добавил, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси может быть накалена. Джабаров также призвал грузинские власти публично осудить «эту некрасивую историю».
Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Facebook, что это Москва виновата в происходящих протестах.