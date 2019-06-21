В Совете Федерации рекомендовали российским туристам пока воздержаться от поездок в Грузию.

«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стала одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — сказал РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он добавил, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси может быть накалена. Джабаров также призвал грузинские власти публично осудить «эту некрасивую историю».

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Facebook, что это Москва виновата в происходящих протестах.

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