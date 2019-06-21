Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ представили на рассмотрение министров иностранных дел Азербайджана и Армении ориентированные на достижение конкретных результатов предложения, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«На вашингтонской встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна сопредседатели представили на рассмотрение двух сторон ориентированные на достижение конкретных результатов предложения, нацеленные на продвижение процесса мирного урегулированию конфликта», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в рамках продлившейся свыше трех часов встречи основной темой обсуждения стали вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих встреч министров в Париже и Москве.

«Азербайджанская сторона выражает признательность США, как сопредседателю МГ ОБСЕ, за организацию встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в продолжение ранее проведенных встреч в таком же формате в Париже и Москве. Считаем, что такого рода встречи носят положительный характер и способствуют развитию переговорного процесса. Было достигнуто общее согласие провести очередную встречу в этом же формате в ближайшие месяцы», — отмечено в заявлении МИД Азербайджана.

Minval.az