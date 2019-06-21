Разгон митинга оппозиции у здания грузинского парламента в Тбилиси продолжаются. Полиция расстреливает демонстрантов в упор резиновыми пулями. Пострадавших в результате этого разгона будет намного больше, чем заявлено министерством здравоохранения, пишет Грузия Online.

Антироссийские протесты в Тбилиси. Live

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания законодательного органа, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. При разгоне митинга полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

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