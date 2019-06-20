Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если потребуется, передает РИА Новости.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — заявил министр журналистам.

Minval.az