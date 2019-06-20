В Тбилиси участники акции протеста начали штурм здания парламента страны.
Фото: 1tv.ge.
В Тбилиси участники акции протеста начали штурм здания парламента страны.
Фото: 1tv.ge.
Дата: 2019/06/20 23:14
Раздел: Бывший СССР, Фото
Просмотров:
84
Участники акции вступили в противостояние с правоохранителями
Часть участников акции в Тбилиси переместилась на площадь Свободы.
Автобусный рейс Баку-Батуми-Баку начнет функционировать с 1 июля 2019 года, говорится в сообщении Международного автовокзального комплекса.
Посольство США в Грузии внимательно следит за происходящими в Тбилиси событиями и призывает все стороны сохранять спокойствие
Студенты проводят акцию протеста перед зданием бывшего посольства РФ в Грузии, секцией российских интересов посольства Швейцарии.
Ситуация на территории парламента Грузии вновь остается напряженной.
В эти минуты в парламент Грузии прибыл и посол Германии Хуберт Книрш.
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если потребуется, передает РИА Новости.
Мужчина выходит из отделения банка с сумкой и небольшим пакетиком в руках, подходит к своей машине, садится