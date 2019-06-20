Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение страдающего циррозом актера Сумгайытского государственного драматического театра Ялчина Салимова. Об этом в заявлении Report сказала пресс-секретарь театра Лейла Эйнуллаева.

Отметим, что актеру сделают операцию по пересадке печени.

По словам Л.Эйнуллаевой, руководство театра периодически интересуется состоянием здоровья Я.Салимова: «На данный момент лечение продолжается. Вопрос находится в центре внимания Исполнительной власти города Сумгайыт. Во время обследования и лечения все лекарства выдаются бесплатно. На данный момент ожидают ответы анализов донора. Как только будут получены результаты, с помощью Фонда Гейдара Алиева актеру пересадят печень в одной из больниц Азербайджана».

Minval.az