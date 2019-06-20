Президент Ильхам Алиев подписал в четверг, 20 июня, распоряжение о снятии Мадата Гулиева с должности начальника Службы государственной безопасности.
Другим распоряжением главы государства М.Гулиев назначен министром оборонной промышленности.
Президент Ильхам Алиев подписал в четверг, 20 июня, распоряжение о снятии Мадата Гулиева с должности начальника Службы государственной безопасности.
Другим распоряжением главы государства М.Гулиев назначен министром оборонной промышленности.
Дата: 2019/06/20 17:53
Раздел: Азербайджан, Важно
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