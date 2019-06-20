Президент Ильхам Алиев подписал в четверг, 20 июня, распоряжение о снятии Мадата Гулиева с должности начальника Службы государственной безопасности.

Другим распоряжением главы государства М.Гулиев назначен министром оборонной промышленности.

Minval.az