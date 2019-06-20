Акция протеста проходит и на площади Европы в Батуми.

Ее участники протестуют против событий, которые развернулись сегодня в здании парламента Грузии. Их часть требует жесткого реагирования, а часть — отставки председателя парламента, пишет 1tv.ge.

«Это было позорно. Последние события, казалось, шли к этому, председатель парламента должен уйти в отставку», — заявил участник акции Георгий Болквадзе.

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У здания парламента Грузии сегодня произошло столкновение в связи с проведением 26-ой Генеральной сессией Межпарламентской Ассамблеи Православия. Активисты пришли с фотографиями Путина и сожгли их, сообщает Грузия Online.

В такой форме активисты выразили участие в 26-ой сессии президента Межпарламентской ассамблеи Православия, депутата Госдумы РФ, члена Коммунистический партии Сергей Гаврилова.

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По информации телеканала 1tv, затем представители различных политических партий и гражданские активисты переместились от парламента к гостинице «Radisson Blu Iveria». По их словам, в гостинице находится Сергей Гаврилов, которому должны передать проволочные ограждения.

Один из участников акции Давид Кацарава требует немедленно депортировать депутата Думы страны-оккупанта Сергея Гаврилова из Грузии. Кроме того, Кацарава требует извинений от организационной группы, которая обеспечила приезд Гаврилова в Грузию.

«Группа, которая привезла в Грузию представителя страны-оккупанта, должна извиниться перед обществом. Гаврилова нужно немедленно депортировать. Мы создадим ему проблемы везде, где будет проходить эта ассамблея. Если ему дадут уйти, мы снова переместимся к парламенту. Мы ищем Гаврилова и постараемся узнать в «Radisson», где находится депутат страны-оккупанта. Если он окажется тут, мы передадим ему проволочные ограждения в подарок», — заявляет Давид Кацарава.

В Тбилиси проходит 26-ая Генеральная сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия. Сессия сегодня продолжается в зале пленарных заседаний парламента. Президент Межпарламентской Ассамблеи Православия, депутат Госдумы РФ, член Коммунистический партии Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, предназначенного для спикера парламента. Этот факт опротестовали члены «Европейской Грузии» и «Национального движения».

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