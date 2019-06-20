Новый пакет мер по улучшению социального благосостояния населения, утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, не окажет сильного давления на инфляцию, считает министр финансов Самир Шарифов.

«Безусловно, вопросы инфляции учитываются при принятии подобных решений, так как они приводят к повышению денежной массы. Как видите, социальные реформы в этом году были поделены на 2 этапа. Первый этап был в марте, и мы не наблюдаем сильного влияния на инфляции. В настоящее время, по данным Государственного статистического комитета, инфляция находится на уровне ниже 2,5%. Мы не ожидаем прямого давления на инфляцию по итогам нового принятого пакета соцреформ», — сказал Шарифов в эфире телеканала AzTV. Его слова приводит «Интерфакс».

18 июня президент Ильхам Алиев подписал еще один пакет распоряжений о повышении с 1 сентября 2019 года зарплат бюджетников. В частности, на 50% увеличится денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, на 20% — зарплата учителей, прошедших диагностическую оценку, на 40% — минимальная заработная плата, на 40% — зарплата ряда госслужащих.

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