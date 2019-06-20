Биологи из Северо-Восточного университета США обнаружили на Филиппинах новый вид шашней — двустворчатых моллюсков, которые поедают карбонатный известняк. Это первый случай, когда ученые обнаружили червей, которые поедают камни, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, передает Hightech.

Шашни — это моллюски из семейства корабельных червей. Обычно эти организмы, длина тела которых достигает 50 см, питаются древесиной. В древности они съедали днища кораблей.

Новый вид получил название Lithoredo abatanica — его представителей ученые обнаружили на острове Бохоль Филиппинского архипелага. Длина тела червей нового вида составляет от 5 до 10 см.

При вскрытии червя ученые обнаружили в нем известняк — тот же, в котором Lithoredo abatanica строили себе норы. Наблюдения показали, что моллюски выпускают минера из сифона, органа для вывода отходов.

Исследователи пока не определили, зачем Lithoredo abatanica пропускают через себя известняк. Вероятно, камни помогают им измельчать планктон.

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