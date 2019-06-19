«Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, заработная плата работников многих сфер будет повышена на 40 процентов. Самое главное — установить минимальную заработную плату в размере 250, минимальные пенсии — 200 манатов».

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» написал заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

А.Ахмедов отметил, что несколько месяцев назад примерно на 40 процентов были повышены минимальная заработная плата и пенсии:

«Таким образом, в целом повышение стало почти на 100 процентов. Благодаря повышению минимальная заработная плата сотни тысяч людей будет повышена до 270-350 манатов».

Заместитель премьер-министра отметил, что согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева, с 2003 года неоднократно поднимались зарплаты и пенсии:

«Это факт. Однако 2019 год отличается принятием более серьезных и важных шагов в области социальной защиты населения. Считая главной целью своей политики улучшение благосостояния людей, президент Ильхам Алиев наглядно воплощает это в реальной жизни».

Minval.az