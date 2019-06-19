Министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана проведет в Баку очередной раунд переговоров с представителями одного из крупнейших машиностроительных холдингов Италии «Leonardo» и компании «Airbus Group» по реализации совместных проектов.

Соответствующая договоренность между сторонами достигнута на полях Paris Air Show-2019 во Франции.

«Представитель ведомства Фаррух Везиров, в частности, продолжил обсуждения с представителями Leonardo совместные проекты. Кроме этого, на встрече с представителями компании Airbus Group была достигнута договоренность по реализации проектов в аэрокосмической сфере», — говорится в сообщении МОП.

Ведомство отмечает, что стороны «договорились провести очередную встречу экспертов в Азербайджане».

Minval.az