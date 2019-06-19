Председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Хады Раджабли прокомментировал последнее распоряжение президента Ильхама Алиева в связи с увеличением зарплат.

В интервью АПА Хады Раджабли отметил, что реформы, проводимые в системе социальной защиты, служат улучшению благосостояния народа:

«Последнее распоряжение и указы, в целом два пакета документов послужат росту доходов до двух миллионов человек. Увеличение минимальной зарплаты повлияет на зарплаты 600 тысяч граждан Азербайджана. Для этих целей в течение года из бюджета потребуется 400 миллионов манатов.

Минимальная пенсия составляла 116 манатов, затем эта сумма была доведена до 160 манатов. Последним распоряжением президента эта сумма была доведена до 200 манатов. За счет этого доходы большого числа пенсионеров выросли. Это послужит увеличению доходов 660 тысячи пенсионеров.

Зарплаты ряда работников организаций, финансируемых из госбюджета, были увеличены на 40%. Это, в свою очередь, послужит укреплению социальной защиты большой группы населения. Для улучшения благосостояния также планируется увеличить зарплаты учителей на 20%, что улучшит социальное положение 160 тысяч человек.

Таким образом, после последних предпринятых шагов по показателю минимальной зарплаты Азербайджан станет лидером на Южном Кавказе. Минимальная зарплата в Азербайджане будет выше, чем в Армении и Грузии. Эта разница в будущем станет еще больше».

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