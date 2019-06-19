Распоряжение, подписанное в связи с повышением минимальной заработной платы в Азербайджане, охватит более 500 тысяч работников государственного сектора.

Об этом в интервью телеканалу REAL сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

По его словам, повышение минимальной зарплаты коснется работников всех сфер — у порядка 300 тыс. работников по найму в частном секторе будет наблюдаться рост зарплат.

Замминистра отметил, что согласно предлагаемым поправкам в закон «О трудовых пенсиях», в Азербайджане размер минимальной пенсии с 1 октября этого года вырастет со 160 манатов до 200 манатов. По его словам, это примерно 25%-й рост, который охватит около 700 тыс. человек.

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