Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджана «Об установлении должностных окладов членов Центральной избирательной комиссии», должностной оклад председателя ЦИК, его заместителя, секретарей, членов ЦИК повысился на 50%.

Как сообщает Report, зарплата председателя ЦИК Мазахира Панахова (2 040) выросла на 1 020 манатов и составила 3 060, его заместителя (1 895) — на 950 манатов, до 2 845, секретарей ЦИК Арифы Мухтаровой, Микаила Рагимова (1 405) – на 705 манатов, до 2 110, членов ЦИК – Фуада Джавадова, Шаитдина Алиева, Рамиза Ибрагимова, Валиды Кязымовой, Гусейна Пашаева, Ильхама Мамедова, Низами Надирханлы, Габиля Оруджова, Бахшеиша Аскерова, Тофика Гасанова, Алмас Гахраманлы, Этибара Гулиева, Илькина Шахбазова (1 280) – на 640 манатов, до 1 920 манатов.

Распоряжение вступает в силу 1 сентября 2019 года.

Minval.az