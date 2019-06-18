Всемирная туристская организация (ВТО) планирует открыть центр в Азербайджане.

Как сообщает агентство «Онлайн», об этом на проходящей сегодня в Баку пресс-конференции по итогам 110-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации сказал генсек организации Зураб Пололикашвили.

Он довел до сведения, что в течение года организация планирует открыть 10 таких центров: «В ближайшее время мы намерены отрыть подобный центр и в Азербайджане».

Генсек ВТО отметил, что организация хотела бы открыть не 10, 20 центров: «Но это зависит не только от нас, но и от государств, их финансовых возможностей».

Minval.az