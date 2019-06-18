«Защита и охрана национальных меньшинств является частью государственной политики в Азербайджане. В Азербайджане нет ущемления, нетерпимости, религиозной дискриминации».

Как сообщает АПА, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин в ходе выступления на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении целей справедливого мира и устойчивого развития».

По его словам, Азербайджан — многонациональное государство, но несмотря на это, каждый сохранил свой язык, религию, представители нацменьшинств говорят на своем языке, издаются учебники, газеты на талышском, лезгинском, грузинском языках. В Азербайджане создан уникальный этнический мир».

М.Забелин добавил, что Конституция Азербайджана подготовлена на основе международных принципов. В соответствии с этой Конституцией государство защищает права человека, независимо от расы, религии, политической принадлежности.

Депутат отметил, что в настоящее время в Азербайджане функционируют 16 русскоязычных школ, в 342 школах есть русский сектор: «В Азербайджане нет ограничений, в том числе в русскоязычных школах. В Баку действуют дома русской книги. Некоторые села имеют русские названия, в Баку есть улицы, носящие имена русских поэтов».

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