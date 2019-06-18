Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной заработной платы.

Минимальная месячная заработная плата установлена в размере 250 манатов.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по приведению в соответствие с частью 1 настоящего распоряжения сумм ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Первая часть распоряжения вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

В частности, повышения предусматриваются для сотрудников президиума и аппарата национальной Академии Наук, аппарата Гянджинского отделения (НАНА); Центра Гейдара Алиева; Научного Центра «Национальной Энциклопедии Азербайджана»; Центра Ататюрка в Азербайджане; Государственных архивов Азербайджана и их районных и городских филиалов; Постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств; Государственного кинофонда Минкультуры Азербайджана; Фонда поддержки СМИ при президенте Азербайджана; Секретариата совета господдержки НПО при президенте Азербайджана; Бакинского центра мультикультурализма; Фонда развития науки при президенте Азербайджана.

Повышения с 1 сентября должностного оклада на 40% также предусмотрены для сотрудников государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, которые не являются госслужащими.

В частности, распоряжением президента, повышения охватывают военнослужащих, гражданских сотрудников, не являющихся госслужащими, а также имеющих спецзвания сотрудников Служб государственной безопасности и внешней разведки; Минобороны; Специальной службы государственной охраны; Госпогранслужбы; МВД; Главного управления внутренних войск МВД; Государственной службы по мобилизации и призыва на военную службу; МЧС; Государственной миграционной службы; Пенитенциарной службы и главного медуправления Минюста; Государственного таможенного комитета.

Повышения не предусматривают военнослужащих, проходящих срочную воинскую службу.

Minval.az