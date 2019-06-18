Принято решение о реализации проекта по объединению железной дороги между Россией, Азербайджаном и Ираном.

Как передает «Москва-Баку», об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на 15-м заседании совместной Комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству между Россией и Ираном в иранском Исфахане.

Министр также выразил надежду на успешное проведение трехсторонней встречи между Ираном, Азербайджаном и Россией.

Также Новак заявил, что российские и иранские компании в перспективе могут заняться совместной разработкой месторождений в Каспийском море.

«Есть ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями», — приводит его ответ на вопрос о проектах на Каспии РИА Новости.

При этом российский министр уточнил, что работа пока находится на стадии обсуждения, так что подробная информация будет озвучена позже, когда появятся конкретные предложения по взаимодействию между компаниями.

Кроме того, по его словам, планируется открытие морского пути для транспортировки продуктов сельского хозяйства между Россией и Ираном.

Говоря о торговом обороте между Россией и Ираном, Новак заявил: «В период с 21 марта по 20 апреля Иран экспортировал в Россию продукты на сумму 26 млн долларов, а Россия в Иран — на 62 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем иранского экспорта сократился на девять процентов, а импорт — на 62%».

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