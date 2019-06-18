В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого стартует и чемпион Азербайджана «Карабах».

«Карабаху» достался албанский «Партизани». Первый матч состоится 9 или 10 июля в Албании, а ответный — 16 или 17 июля в Баку.

Также состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Своих соперников узнали «Нефтчи» и «Сабаил», которые были «сеяными».

«Нефтчи» сыграет со «Сперанцой» из Молдовы. Первая игра должная состояться в Баку 11 июля, ответная – 18 июля в гостях.

«Сабаилу» досталась румынская «Университатя Крайова». И в этой паре, согласно жребию, азербайджанская команда должна провести первый матч дома.

Возможно, УЕФА изменит дату или место проведения первого матча с участием «Нефтчи» или «Сабаила», чтобы две азербайджанские команды не играли в Баку в один день.

Minval.az