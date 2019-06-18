Главари сепаратистов на Донбассе Денис Пушилин и Леонид Пасечник недовольны отказом президента Владимира Зеленского от прямого диалога с боевиками оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом 18 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на сепаратистские СМИ.

«Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с «республиками Донбасса» — яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины», — заявил Пушилин.

«Я убежден, что когда-нибудь он (Зеленский) осознает, что, не изменив подходы, нельзя добиться перемен», — добавил главарь «ДНР».

В свою очередь главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что отказ Зеленского вести прямой диалог с боевиками свидетельствует о нежелании что-либо менять в ситуации на Донбассе.

«Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко. Его отказ от прямого диалога с «ДНР и ЛНР» демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании», — заявил Пасечник.

«Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил», — добавил он.

17 июня в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что украинские власти не готовы к диалогу с сепаратистами.

Minval.az