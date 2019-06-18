Президент Украины Владимир Зеленский после проведенной встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что его главной задачей является завершение войны и возвращение украинских аннексированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Франции в Twitter.

Зеленский заявил, что невозможно установить мир военным путем, потому что он будет иметь «слишком высокую цену в тысячи человеческих жизней».

«Единственный путь к миру — это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить. Я надеюсь, что нынешнее председательство Франции в G7 будет способствовать этому вопросу», — заявил президент Украины.

Также он подчеркнул, что не готов к переговорам с сепаратистами.

«Мы не готовы к переговорам с сепаратистами, мы готовы действовать в Минском формате, мы готовы в Минском формате продолжать отношения и мы готовы прекратить огонь», — сообщил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что во время Трехсторонней контактной группы 5 июня 2019 сообщали о готовности к прекращению огня и освобождения пленных, что это первоочередные вещи, которые должны состояться в ближайшее время.

«Я думаю, что мы восстановим «Минск», а затем обязательно вернемся к «нормандскому формату» с господином Макроном в ближайшее время, потому что я и народ Украины не можем ждать еще 5 лет, мы хотим завершить войну», — заявил Зеленский.

«Чтобы завершить войну этого должны хотеть обе стороны, а не только Украина, тем более, что война не где-то, на какой-то территория, а в Украине», — добавил президент Украины.

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