16 июня в Москве состоялось внеочередное заседание «Союза Азербайджанцев России» (САР) и «Союза Азербайджанцев Мира» (САМ). На заседании принимали участие руководители и активисты азербайджанских общественных организаций в РФ. Повестка дня заседания включала ряд вопросов, в частности, выборы вице-президентов, руководителей региональных представительств организаций, символика, устав, а также программу мероприятий САР за 2019 год.

Президент САР и САМ Физули Мамедов, открывая мероприятие, отметил, что «Союз Азербайджанцев России» является историческим шансом на пути создания монолитной и объединенной азербайджанской общественной организации России. По его мнению, исходным моментом, побуждающим эту идею, стали раздор и разобщенность нашей диаспоры и долгие неудачные попытки в устранении существующего кризиса.

«Я с 1988 года участвую в процессе формирования нашей диаспоры в России. Когда Всероссийский Азербайджанский Конгресс функционировал на территории России, мною возглавляемый «Союз Азербайджанцев Мира» активно работал за пределами России. Однако уже третий год как ВАК ликвидирован. И за это время я не видел не только серьезную платформу, объединяющую всех азербайджанцев России, но и руководителя общероссийского масштаба, которого знают и признают большинство наших соотечественников», — отметил Мамедов.

Во время выступлений руководители и активисты общественных организаций азербайджанской диаспоры выразили свою поддержку Союзу Азербайджанцев России. Президент научно-образовательного консорциума «Смольный Университет» Гейдар Иманов отметил, что готов сотрудничать с САР. «Мы желаем динамичной деятельности САР. Для этого всем членам САР необходимо мобилизовать усилия», – подчеркнул Гейдар Иманов.

Далее Председатель региональной общественной организации Санкт- Петербурга «Азербайджанская диаспора» Сабир Масимов отметил, что будет приложить максимум усилия для укрепления позиции САР в Северо-Западном Округе России.

Член Правления САР, известный общественный деятель Тофик Рзаев поделился мнением о работе, проделанной в городе Балтийске Калининградской области по увековечению памяти вице-адмирала Гамида Касумбекова. Он передал благодарность мэра и общественности города Балтийска Физули Мамедову за поддержку данного проекта.

На заседании были заслушаны мнения и предложения президента Ярославской региональной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия» Асмана Гусейнова, президента Кировского регионального благотворительного фонда «Азербайджан» Элунура Гусейнова, президента Всемирной Объединенной Организации Азербайджанцев (Татарстан) Саррафа Керимова, председателя культурного центра «Бакинец» им. Т. Салманова (Великий Новгород) Эльшада Курбанова, заместителя председателя местной национально-культурной автономии Очаково-Матвеевского района Москвы Рагиба Байрамова, члена Правления САР Маиса Джафарова, председателя правления Воронежской областной общественной организации «Азербайджанская община Хазар» Эльдара Садыгова, заместителя председателя Хабаровской краевой общественной организации «Содружество Азербайджанцев» Ахада Ахадова, председателя общественной организации азербайджанской диаспоры «Тебриз» города Новороссийска Джалала Абдуллаева и других участников заседания.

По результатам голосования, исполняющими обязанностями руководителей региональных представительств и вице-президентами САР и САМ были избраны нижеследующие общественные деятели:

Маис Джафаров – вице – президент

Элунур Гусейнов – вице – президент

Асман Гусейнов (город Ярославль)

Эльдар Садыгов (город Воронеж)

Эльшан Алиев (город Рязань)

Эльшад Курбанов (город Великий Новгород)

Тофик Рзаев (Калининградская область)

Ракиф Азизов (Республика Дагестан)

Сабир Масимов (Ленинградская область)

Сарраф Керимов (Республика Татарстан)

Али Кязимов (город Москва, район Очаково-Матвеевское)

Ханоглан Алиев (Московская область, город Химки)

Полномочия общественных деятелей по вышеуказанному списку действительны до очередного съезда вышеназванных организаций.

Minval.az