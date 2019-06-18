19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-32 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 35-40%.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 21-22 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах возможны дожди, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем –30-35 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az