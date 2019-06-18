Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов внес ясность в распространенную информацию о том, что снаряд, выпущенный во время учений на полигоне Сейфали вблизи Гянджи, попал в дом гражданина.

Как сообщает АПА, отвечая на вопрос журналистов в связи с этим, министр отметил, что речь идет о полигоне Сейфали вблизи Гянджи: «Танки использовали учебные снаряды. Макеты были в направлении гор. Снаряд попал в скалу и отрекошетил. Как только мы узнали об этом, я отдал поручение о приостановлении учений. Вопрос использования танков на полигоне Сейфали будет рассмотрен вновь. Нанесенный гражданину ущерб будет возмещен за счет азербайджанской армии».

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