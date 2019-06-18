Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео. Ролик опубликован во вторник, 18 июня, на канале Минобороны России на YouTube.

На записи из кабины пилота видно, как российский истребитель подлетает к американскому бомбардировщику и сопровождает его.

В ведомстве подчеркнули, что нарушений государственной границы России зафиксировано не было. Российские самолеты действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

17 июня стало известно, что Су-27 за день перехватили два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Они приближались к российским границам в разных регионах. Один из них был перехвачен над Черным морем, второй — над Балтийским.

Minval.az