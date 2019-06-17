Команда «Сабаил» распрощалась с футболистом Маудо Жаржуе», сообщил Report сообщил главный тренер команды Афтандил Гаджиев.

38-летний специалист сообщил, что защитник из Гвинея-Бисау ответил отрицательно на предложение клуба обновить контракт.

По словам Гаджиева, футболист сообщил о переходе в другую команду: «Его агент нашел другой клуб. Его контракт с «Сабаилом» заканчивается, он может идти куда пожелает. Мы хотели видеть Жаржуе в нашей команде в будущем сезоне. Мы предложили ему остаться».

Отметим, что Маудо Жаржуе перешел в «Сабаил» в июле 2017 года. Столичный клуб завершил сезон 2018/2019 года в Премьер-лиге на третьей строчке с 41 очком и получил право выступать в Евролиге.

Minval.az