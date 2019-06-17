На территории Агстафинского района (село Беюк Кесик) произошел вооруженный инцидент.

Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего на месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец, передает агентство Репорт. Сообщается также о раненых, которых доставили в Агстафинскую центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое.

Это Лилпар Баба оглу Ахмедов (1964 г.р)., Ибрагим Расим оглу Абдуллаев (1999 г.р.,), Нусрет Мухаммед оглу Исаев (1951 г.р.,) Расул Аббас оглу Гасанов (1961 г.р.)

Большинство из этих граждан получили пулевые ранения в ноги.

Генпрокуратура и министерство внутренних дел выступили с заявлением в связи с инцидентом.

«17 июня около 8 часов утра на сельскохозяйственном рынке на территории села Беюк Кясик Агстфинского района были убиты из огнестрельного оружия работавшие там продавцами жители села Садыхлы Шаргия Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамседдин, а также жительница села Аггёль Зейнаб Джалилова, еще три человека получили тяжелые ранения. Как только поступила информация об этом, на место незамедлительно были направлены сотрудники прокуратуры и полиции. С участием судмедэксперта было осмотрено место происшествия и трупы, изъяты важные для дела другие вещественные доказательства, проведены необходимые процессуальные мероприятия», — говорится в сообщении.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК АР, по делу назначены соответствующие экспертизы.

По итогам предварительного расследования, данное преступление было совершено жителем села Садыхлы Эльнуром Сулеймановым с целью мести на почве личных взаимоотношений, во время стрельбы он использовал автомат Калашникова. Сам Э.Сулейманов добровольно явился в Агстафинский районный отдел полиции, сдал органам следствия орудие преступления, заявили силовики.

Сулейманову было предъявлено обвинение по указанным статьям, он арестован решением суда.

«Учитывая тяжесть преступления и большой резонанс, а также с целью всестороннего, полного и объективного расследования инцидента группа, в состав которой вошли опытные сотрудники Генпрокуратуры и министерства внутренних дел, уже командирована в Агстафинский район. В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в официальной информации.

Minval.az